В Ярославской области подрядчику дважды оплатили одни и те же работы

Арбитражный суд Ярославской области взыскал с подрядной организации ООО «Монолит» 592 тыс. руб. в бюджет Некрасовского муниципального округа. Деньги были получены в результате мнимой сделки. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2022 году Некрасовская средняя школа и ООО «Монолит» заключили контракт на 2 млн руб. на ремонт пищеблока. В 2023 году с этой же организацией был заключен еще один контракт на 592 тыс. руб. Объектом контракта стали демонтаж полов, подготовка к ремонту и вывоз мусора в пищеблоке.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что в новый контракт были включены работы, выполненные подрядчиком по контракту от 2022 года.

«Работы, являвшиеся предметом второго контракта, заведомо для подрядчика и заказчика были исполнены до его заключения, что свидетельствует о мнимости сделки»,— указали в надзорном ведомстве.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском к подрядчику. Ведомство потребовало признать второй контракт недействительным и взыскать с компании полученные в рамках его исполнения средства. Суд согласился признать полученные за работы почти 600 тыс. руб. неосновательным обогащением ООО «Монолит» и подлежащими возврату.

ООО «Монолит» зарегистрировано в Ярославле в 2021 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Численность персонала — до 15. Код ОКВЭД — строительство жилых и нежилых зданий.

Алла Чижова