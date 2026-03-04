В Новороссийске объявлена угроза атаки БПЛА

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Власти призвали жителей и гостей города соблюдать меры безопасности при включении сирен гражданской обороны — сигнала «Внимание всем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Гражданам, находящимся дома, рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон или в комнатах, окна которых не выходят на море, включая коридоры, ванные, туалеты и кладовые. Тем, кто оказался на улице, следует пройти в цокольные этажи ближайших зданий либо воспользоваться подземными переходами и парковками.

Использовать автомобиль в качестве укрытия и находиться у стен многоквартирных домов не рекомендуется. Власти просят сохранять спокойствие и ожидать официальной отмены сигнала, которая последует после стабилизации обстановки.

Вячеслав Рыжков