Угроза атаки беспилотников объявлена в Новороссийске

На территории Новороссийска объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом заявил глава города Андрей Кравченко днем 4 марта.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При включении сирены «Внимание всем» жителям Новороссийска рекомендуют отойти подальше от окон и укрыться в комнатах без остекления со сплошными стенами. В случае, если сигнал тревоги застанет на улице, необходимо спрятаться в цоколе ближайшего здания, подземном переходе или паркинге.

Для укрытий нельзя использовать автомобили и стены многоквартирных домов.

София Моисеенко

