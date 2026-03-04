Директора «Ставрополькрайводоканала» оштрафовали за сброс сточных вод в Куму
Технического директора филиала «Ставрополькрайводоканала» в Минераловодском округе оштрафовали за сброс загрязненных стоков в реку Кума. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Фото: пресс-служба прокуратуры по Ставропольскому краю
Лабораторные исследования показали превышение допустимых норм железа, сульфат-иона, ион-аммония и нитрит-иона в сливаемых неочищенных водах. Руководителя производственно-технического подразделения предприятия привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты).
Отмечается, что незаконный сброс загрязненных вод прекращен.