В Ессентуках чиновника оштрафовали за игнорирование обращений граждан

В Ессентуках должностное лицо по решению суда оштрафовали за несвоевременное обращение граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, исполняющий обязанности руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом несвоевременно рассмотрел заявления трех граждан о предоставлении земельных участков в аренду.

«Вопреки требованиям закона, ответственным должностным лицом комитета своевременное рассмотрение обращений не обеспечено, ответы заявителям не направлены», — говорится в сообщении прокуратуры.

Чиновника привлекли к административной ответственности по части первой статьи 19.9 КоАП РФ (нарушение должностным лицом установленных законодательством сроков рассмотрения заявлений граждан или юридических лиц о предоставлении находящихся в муниципальной собственности земельных участков). Исполнение наказания находится на контроле прокуратуры.

Константин Соловьев