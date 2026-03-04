В Казани отреставрируют дом Перельштейна в стиле модерн

В Казани согласован проект реставрации объекта культурного наследия регионального значения — жилого дома 1908 года постройки на улице Тельмана. Двухэтажное здание в стиле модерн принадлежало Н. Л. Перельштейну, сообщила пресс-служба Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Согласован проект сохранения старинного жилого дома на улице Тельмана в Казани

Фото: Пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Согласован проект сохранения старинного жилого дома на улице Тельмана в Казани

Фото: Пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Дом выделяется архитектурой начала XX века: фасадом с пятью световыми проемами и боковой проездной аркой, массивным балконом с рустованными стенами, лепным декором с геометрическими и растительными мотивами, профилированными подоконниками и декоративными нишами.

Проект предусматривает реставрацию фасадов, сохранение исторических элементов и восстановление утраченных деталей. До 1947 года здание использовалось как частный дом, позднее было переоборудовано под коммунальные квартиры.

Анна Кайдалова