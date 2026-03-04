«Проектный институт» решает вопрос по надземным переходам в Ярославле

В Ярославле областной «Проектный институт» рассматривает вопрос о судьбе надземных пешеходных переходов на Московском проспекте. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Олег Виноградов на заседании постоянной комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лифт в переходе

Фото: Алла Чижова Лифт в переходе

Фото: Алла Чижова

«По лифтам у нас проект готовит Проектный институт. На содержание перехода сейчас есть подрядчик. Но в проекте будет предусмотрена замена поликарбоната. Полностью весь пешеходный переход будет обустроен»,— сообщил господин Виноградов.

Заммэра Ярославля Николай Степанов сообщил, что по готовности проекта будут изысканы средства и определен источник финансирования. Это может произойти либо в текущем, либо следующем году.

Депутаты обратили внимание на состояние переходов, рассказав, что на минувших выходных лист поликарбоната упал с перехода на проезжую часть. В 2024 году суд обязал отремонтировать лифты по иску прокуратуры.

Алла Чижова