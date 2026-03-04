Водитель иномарки сбил велосипедиста в Анапе

В Анапском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и велосипеда. Об этом сообщили в ОМВД города-курорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным полиции Анапы, водитель автомобиля «Шевроле», двигаясь по улице Советской в Сукко, сбил 66-летнего мужчину на велосипеде. Согласно предварительной информации, велосипедист двигался при выезде со второстепенной дороги с нарушениями ПДД.

Установлено, что мужчина на велосипеде не убедился в безопасности проезда и не пропустил транспортное средство, которое двигалось по главной дороге. Велосипедист получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу.

София Моисеенко