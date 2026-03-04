Максимальная высота снега в горах под Сочи достигла 3,2 метра

В горах под Сочи за сутки высота снежного покрова увеличилась на 10–20 см. По данным Telegram-каналов горнолыжных курортов Сочи, максимальные показатели специалисты зафиксировали в высокогорной зоне — до 322 см. Осадки к утру 4 марта прекратились, однако снегопад существенно обновил трассы и склоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По информации, опубликованной в Telegram-канале горнолыжного курорта, на высоте 2,3 тыс. м в районе Роза Пик специалисты зафиксировали 322 см снежного покрова. За сутки здесь выпало 18 см свежего снега, температура воздуха составила минус 11 градусов.

На отметке 1,6 тыс. м высота снега достигла 215 см, специалисты отметили прирост в 15 см. Температура воздуха в этой зоне опустилась до минус 6 градусов.

В Южном секторе на высоте 1,6 тыс. м максимальная толщина снежного покрова составила 201 см. За сутки сугробы увеличились на 21 см. В Олимпийской деревне, расположенной на высоте 1,1 тыс. м, специалисты зафиксировали прирост в 15 см, а общая высота снежного покрова превысила 1 м. На отметке 940 м толщина снега достигает 82 см.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что текущие запасы снега позволяют рассчитывать на продолжение горнолыжного сезона в Сочи как минимум до конца марта. По его оценке, устойчивый снежный покров на склонах создает благоприятные условия для эксплуатации трасс в весенний период.

Специалисты курорта продолжают мониторинг погодной ситуации и состояния склонов, оценивая динамику температур и плотность снежного слоя.

«Ъ-Сочи» писал, что в предгорьях Сочи в первой половине дня 4 марта синоптики прогнозируют налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах возможно образование гололедицы.

Мария Удовик