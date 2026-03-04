Заместителя главы Новокуйбышевска оштрафовали за неубранный снег и открытый колодец

В Самарской области заместитель главы Новокуйбышевска по вопросам городского хозяйства привлечен к административной ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения. Об этом сообщила прокуратура.

Проверка показала, что на одной из городских дорог был открытый колодец. Кроме того, на остановках и пешеходных переходах образовались снежные валы. Эти создало угрозу для транспорта и пешеходов.

В отношении чиновника было возбуждено административное дело за несоблюдение требований по содержанию дорог (ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ). Суд признал чиновника виновным и назначил ему штраф в размере 30 тыс. руб.

Георгий Портнов