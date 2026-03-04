Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Половина сельхозпроизводителей Горного Алтая нанимает работников без оформления

Почти половина сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай привлекает наемных работников без оформления трудового договора. При этом многие юрлица получают господдержку. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Андрей Турчак.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Вывод трудовых отношений в правовое поле — это вопрос социальной справедливости, наполняемости бюджетов и, в конечном счете, необходимое условие успешного экономического развития региона. В этом году особое внимание уделим сельскому хозяйству. Будем помогать только тем, кто работает прозрачно»,— подчеркнул господин Турчак.

По словам главы республики, в 2025 году 11 тыс. жителей региона легализовали трудовые отношения. В 2024 году доля теневой занятости в регионе оценивалась в 30%, а в туристической отрасли — до 90%.

Михаил Кичанов

