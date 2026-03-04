В Оренбуржье автомобилиста будут судить за ДТП с четырьмя погибшими

Прокуратура Первомайского района направила в суд уголовное дело по факту аварии, в результате которой погибли четыре человека. Обвинение предъявлено местному жителю, управлявшему автомобилем Lada Largus. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 1 декабря 2025 года обвиняемый выехал на встречную полосу на автодороге Илек-Ташла-Соболево и врезался в машину Lada Granta. В результате аварии погибли двое пассажиров, которые находили в автомобиле фигуранта уголовного дела в момент аварии, а также водитель и малолетний пассажир другой машины. Еще один несовершеннолетний получил травмы.

Обвиняемому предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, а также тяжкий вред здоровью (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Дело передано на рассмотрение в суд.

Георгий Портнов