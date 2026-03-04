Суд прекратил дело о гибели пешехода из-за автозапуска машины в Рыбинске

В Рыбинске суд прекратил уголовное дело в отношении водителя, по вине которого погибла пешеход 1946 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рыбинск-40 Фото: Рыбинск-40

Суд установил, что 23 мая 2024 года 24-летний водитель завел автомобиль «ВАЗ-2109» с автозапуска, однако машина стояла без ручника и на первой передаче, поэтому начала движение и сбила женщину-пешехода. Пострадавшую госпитализировали, через несколько дней она умерла в больнице.

Водителю было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. В суд родственник погибшей попросил прекратить дело в связи с примирением сторон, выразившимся в извинениях и компенсации морального вреда. Суд посчитал, что для прекращения дела есть законные основания.

«С учетом того, что подсудимый обвиняется в совершении неосторожного преступления небольшой тяжести, преступление совершил впервые, примирился с потерпевшим, причиненный вред полностью возместил, претензий к подсудимому потерпевший не имеет»,— рассказали в пресс-службе суда.

Алла Чижова