В 2026 году зарплаты агентов по недвижимости на Кубани выросли на 41%

В Краснодарском крае рост зарплат в строительной отрасли в феврале возглавили агенты по недвижимости: медианная предлагаемая зарплата в вакансиях увеличилась на 41% и достигла 400 тыс. руб., сообщили «Эксперту Юг» в пресс-службе hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Значительный рост отмечен и по другим ключевым позициям: инженерам по эксплуатации предлагают на 12% больше, чем год назад, — до 89,6 тыс. руб., сварщикам — до 230 тыс. руб. (+10%), прорабам — 150 тыс. руб. (+7%).

Спрос на специалистов в строительной сфере также увеличился. Наибольший рост вакансий зафиксирован у электромонтажников (+110%), маляров и штукатуров (+88%), инженеров по эксплуатации (+44%), главных инженеров (+42%), руководителей строительных проектов (+39%), руководителей проектов (+32%) и прорабов (+31%). Потребность в инженерах по охране труда и технике безопасности выросла на 23%, монтажниках — на 13%, инженерах ПТО — на 11%.

По данным hh.ru, в ЮФО в начале 2026 года компании разместили более 9,4 тыс. вакансий в строительной сфере. Медианная предлагаемая зарплата по региону составила 112,3 тыс. руб., что на 20% выше уровня января 2025 года, при этом активность на рынке труда оказалась несколько спокойнее, чем год назад.

Вячеслав Рыжков