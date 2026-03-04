Полиция проверила почти 300 автомобилей во время рейда в Красносельском районе

Соблюдение миграционного законодательства и ПДД контролировали в ходе рейда на дорогах Красносельского района. Полиция проверила почти 300 машин и 330 человек, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рейд в Красносельском районе Петербурга

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Рейд в Красносельском районе Петербурга

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

При проверке документов инспекторы выявили 86 иностранных граждан. Девять из них живут в России с нарушениями, поэтому их доставили в дежурную часть для привлечения к ответственности. Один из нелегалов числился в реестре контролируемых лиц.

Для проверки транспортных средств привлекли собак. Из-за нарушения ПДД составили 15 административных протоколов. Среди них управление транспортом без необходимых документов, нарушения правил перевозки пассажиров и другие.

Татьяна Титаева