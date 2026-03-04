Ставрополье обновит 8 участков опорной дорожной сети протяженностью 36 км

Ставропольский край в 2026 году ремонтирует восемь участков дорог опорной сети в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы охватят более 36 км трасс, подрядчики уложат новое покрытие, укрепят обочины, восстановят заездные карманы и посадочные площадки, установят бордюры и нанесут разметку, сообщили в региональном миндоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Миндор Ставропольского края Фото: Миндор Ставропольского края

В частности, обновят участки «Преградное — Тахта — Ипатово», «Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды», «Буденновск — Арзгир», «Зеленокумск — Соломенское — Степное» и «Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») — Ставрополь».

Министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа назвал развитие опорной сети стратегической задачей. За три года край отремонтировал свыше 83 км таких дорог, что повышает качество жизни, стимулирует экономику и туризм. Опорная сеть объединяет 25 автодорог регионального и межмуниципального значения, обеспечивая бесперебойное движение и связность экономического пространства России.

В 2023–2024 годах край обновил семь участков на 50 км, а к концу 2025-го досрочно завершил все работы по нацпроекту: 50 объектов, 129 км полотна и 375 м мостов. За пять лет нацпроект привел в норму 1000 км дорог и 38 мостов, достигнув 81,4% нормативов на региональных трассах.

В 2025 году работы охватили агломерации Ставрополя, КМВ и Невинномысска, а в 2026-м добавят Кисловодск, Пятигорск и Минводы. Губернатор Владимир Владимиров поручил осваивать федеральные средства эффективно. Подготовка идет полным ходом — муниципалитеты формируют документацию, на отдельных объектах стартовали земляные работы.

Станислав Маслаков