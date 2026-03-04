Сочи вошел в топ-3 направлений для отдыха с детьми в марте

Российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру проанализировал массив запросов и подтвержденных заявок и определил наиболее востребованные направления для отдыха с детьми в марте 2026 года. Аналитики сервиса зафиксировали устойчивый рост интереса к семейным поездкам в межсезонье.

По итогам исследования первое место занял Санкт-Петербург с долей 11% от общего числа бронирований. Вторую позицию разделили Москва и Сочи — на каждое направление пришлось по 8% заявок. Третью строчку занял Краснодар с показателем 3%. В десятку также вошли Казань, Красная Поляна, Ялта, Кисловодск и Геленджик. Замыкает рейтинг Анапа, уточнили в пресс-службе сервиса бронирования отелей и квартир.

По оценке специалистов сервиса, в среднем туристы планируют провести в Сочи четыре ночи, при этом средняя стоимость размещения составляет 4,3 тыс. руб. за ночь. В Краснодаре семьи бронируют жилье на две ночи со средней ценой 4,5 тыс. руб. В Красной Поляне средняя продолжительность поездки достигает четырех ночей при стоимости 7,2 тыс. руб. за ночь. В Геленджике путешественники останавливаются на две ночи (4,7 тыс. руб.), в Анапе — на три ночи со средней ценой 5,8 тыс. руб. за ночь.

«Ъ-Сочи» писал, что загрузка отелей горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи на выходные и праздничные дни 8 марта превысила 60% и продолжает расти, что связано с длинными выходными в начале месяца. В 2024 году Сочи ожидает рекордный турпоток в 8 миллионов человек, а к 2030 году он может достичь 10 миллионов ежегодно.

Мария Удовик