«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о грантах, которые вузы могут получить на научные разработки в рамках программы «Приоритет-2030».

Где компаниям искать прорывные идеи и свежий взгляд? Возможно, для кого-то неочевидно, но в университетских аудиториях. Некоторые студенты уже с первых курсов запускают собственные стартапы, ведут серьезные исследования и решают задачи рынка. Тем более что сейчас вузы получают гранты на такие работы. В итоге многие технологии, устройства и системы внедряются в производство, бизнес-процессы.

Например, поддержку по программе «Приоритет-2030» получил Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. На основе математических моделей и несложной модернизации аппаратуры ученые совершенствуют электрофлорирование. Эта такая технология, которая позволяет создавать на поверхности предметов бархатистое ворсовое покрытие, пояснила “Ъ FM” автор разработки, доцент кафедры технологии и проектирования текстильных изделий Татьяна Сергеева:

«Разработка позволяет сделать производство более эффективным — либо увеличить производительность, либо улучшить качество получаемого материала, либо с сохранением требуемого качества сделать производство более эффективным и без большой экспериментальной работы подобрать параметры сырья технологического процесса. При этом будет наблюдаться экономия энергии, времени. Те параметры продукции, которые требуются, будут достигаться быстрее, выпуск может быть больше, соответственно, и экономическая эффективность будет выше».

Гранты на научные разработки вузы получают по программе стратегического академического лидерства «Приоритеты-2030» нацпроекта «Молодежь и дети». Ее цель — создать к началу следующего десятилетия более 100 прогрессивных современных университетов, которые станут не только центрами научно-технологической модернизации, но и драйверами развития регионов.