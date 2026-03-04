В Адыгее муниципального служащего обвиняют в служебном подлоге

Прокуратура Майкопского района направила в суд уголовное дело в отношении муниципальной служащей сельского поселения, обвиняемой в служебном подлоге.

По версии следствия, главный специалист администрации Краснооктябрьского сельского поселения в августе 2025 года внесла ложные сведения в табель учета рабочего времени о выполнении осужденным обязательных работ. Это повлекло необоснованное сокращение срока уголовного наказания, назначенного приговором суда.

Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и расследовано следственным отделом по Майкопскому району Следственного управления СК России по Республике Адыгея. После утверждения обвинительного заключения прокуратурой Майкопского района материалы направлены в суд для рассмотрения по существу по ч. 2 ст. 292 УК РФ.

Вячеслав Рыжков