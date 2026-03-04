В Адыгее в 2025 году зафиксирован самый длинный срок ипотеки

В Республике Адыгея средний срок ипотечного кредита на новостройки в конце 2025 года составил 29 лет и 2 месяца, следует из исследования «Движение.ру», имеющегося в распоряжении ТАСС. Показатель оказался максимальным среди российских регионов и близок к верхней границе рынка — 30 годам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В целом по стране средний срок ипотеки на первичном рынке в четвертом квартале 2025 года достиг 27 лет и 4 месяцев, что на полгода превышает показатель за аналогичный период 2024 года. За этот период банки выдали 62,4 тыс. кредитов.

Наибольшее удлинение срока зафиксировано в Бурятии — с 21 года 8 месяцев до 23 лет 10 месяцев, в Амурской области рост составил 18 месяцев, в Забайкальском крае — 17 месяцев. В 13 регионах страны средний срок сократился: в Ивановской области — на шесть месяцев, в Псковской — на пять, в Новгородской — на четыре.

Самые короткие кредиты оформляли в Хабаровском и Приморском краях — 22 года и 5 месяцев, а также в Якутии — 22 года 9 месяцев.

Аналитики связывают тенденцию к увеличению сроков с ростом спроса и цен на жилье в период пандемии и действия льготной ипотеки на фоне медленного роста доходов населения. При этом сокращение сроков в ближайшее время не прогнозируется.

Вячеслав Рыжков