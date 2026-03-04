Жительницу Верхней Пышмы оштрафовали за прописку 57 мигрантов у себя дома

В Верхней Пышме 47-летнюю местную жительницу Юлию Кузнецову оштрафовали на 600 тыс. руб. по ст. 322.3 УК РФ за фиктивную прописку 57 иностранцев у себя дома, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что с апреля по ноябрь 2025 года Юлия Кузнецова поставила на учет десятки иностранцев в своем доме, который находится в СНТ «Восход». Она договорилась с ними о том, что жить они там не будут, но за прописку мигранты должны были помочь осужденной с хозяйственными, бытовыми и строительными работами.

Жительница полностью признала вину и раскаялась. Штраф она должна выплатить по рассрочке в течение 10 месяцев.

Ирина Пичурина