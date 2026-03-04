В Нальчике с поличным задержаны дропперы при получении фальшивого 1 млн рублей

В Кабардино-Балкарии оперативники задержали с поличным двух 18-летних студентов одного из вузов Нальчика, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей. В криминальной схеме фигуранты исполняли роли дроповодов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии

Установлено, что осенью 2025 года в одном из мессенджеров студенты нашли предложение о нелегальной подработке. Согласившись с условиями, фигуранты занялись скупкой банковских карты у своих знакомых. Их реквизиты фигуранты передавали нанимателям.

«В последующем на данные счета стали поступать сбережения жертв телефонных аферистов. Задержанные обналичивали деньги, конвертировали их в криптовалюту и зачисляли на электронные кошельки кураторов, оставляя себе небольшой процент в качестве вознаграждения»,— отметили в ведомстве.

На карту, которой пользовались студенты, были переведены деньги жителя Сахалинской области, ставшего жертвой мошенников. Но фигуранты не смогли их снять, так как банк посчитал операцию подозрительной и заблокировал счет. Тогда подозреваемые попросили владелицу карты отправиться в банк, чтобы разблокировать счет и снять деньги. Однако девушку задержали полицейские.

«В результате оперативной комбинации дроповоды были пойманы с поличным после получения муляжа денег в сумме 1,1 млн руб. В ходе досмотра и обысковых мероприятий по местам жительства подельников сыщики обнаружили и изъяли 16 мобильных телефонов и сим-карты различных операторов сотовой связи, а также 64 банковские карты, используемые в противоправных целях»,— добавили в полиции.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело ч. 5 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». С фигурантов взята подписка о невыезде. Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн