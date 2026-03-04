В Ярославле комиссия поддержала рост компенсации учителям за аренду жилья

Комиссия по социальной политике муниципалитета Ярославля поддержала предложение об увеличении размера ежемесячной выплаты за наем жилья учителям, впервые устроившимся в муниципальные общеобразовательные учреждения города. Заседание комиссии состоялось 4 марта.

Фото: Зоя Голицына

Как сообщил заместитель директора департамента образования мэрии Александр Гуськов, размер выплаты предлагается увеличить с 10 до 15 тыс. руб., а срок ее предоставления — с 3 до 5 лет.

Выплата была введена в Ярославле в 2024 году. Правом на получение выплаты воспользовались семь заявителей, уточнил господин Гуськов. На эти выплаты в 2026 году заложено 1,8 млн руб.

«Число вакансий учителей на 1 сентября составляло более 300 человек. Принятие указанных изменений позволит увеличить количество желающих воспользоваться мерой»,— пояснил замдиректора департамента образования.

Предполагается, что увеличенная выплата будет действовать с 1 января 2026 года и предусмотрена как для новых работников, так и для уже получающих выплаты в связи с длящимися арендными правоотношениями. Окончательное решение по изменению размера и срока выплаты примет муниципалитет.

Алла Чижова