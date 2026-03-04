В Новороссийске включат сирены для плановой проверки

4 марта в Новороссийске и других городах Краснодарского края организуют плановую проверку систем оповещения населения. Об этом напомнили в пресс-службе администрации города.

Комплексная проверка, подразумевающая включение сирен, запланирована на 10:40 и 10:50. Перехват теле- и радиотрансляции будет осуществляться в 10:43.

Во время включения сирены «Внимание всем!» жителям Новороссийска рекомендуют включить телевизоры на любой из десяти общедоступных каналов, а также радиоприемники на программу «Радио России», чтобы прослушать специальное сообщение.

София Моисеенко