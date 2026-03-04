Снегопад повалил четыре дерева и остановил канатку в Кисловодске

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев написал в своем Telegram-канале о последствиях сильного снегопада, обрушившегося на город в ночь на 4 марта 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева

Тяжелый мокрый снег сломал четыре дерева в разных районах: на перекрестке улиц Энгельса и Калинина, в переулке Зашкольном, на улице Павших Героев и улице Карла Либкнехта. Экстренные службы сразу выехали на места, оперативно устранили угрозу и расчистили территории — никто не пострадал, имущество жителей осталось целым. Городские спасатели и коммунальщики распиливают и убирают стволы, чтобы восстановить нормальное движение пешеходов и транспорта.

Снегопад усилился к вечеру 3 марта, когда температура воздуха опустилась до 0°C днем и -2°C ночью, а осадки начались с утра. Порывистый ветер добавил проблем: он уже останавливал канатную дорогу национального парка «Кисловодский» — снег и ветер сделали эксплуатацию небезопасной. Туристы и местные жители не смогли подняться на вершину, администрация парка приостановила работу до улучшения погоды.

Отключение электричества затронуло улицы Красивая и Замковая — сработала противоаварийная автоматика. Специалисты «Россети Северный Кавказ» выясняют точные причины: возможно, обрывы линий от снега или перегрузка сетей. Энергетики обещают восстановить подачу в ближайшие часы, пока жители пользуются резервными источниками. Мэр Моисеев заверил: других серьезных ЧП в городе нет.

Ранее 22 февраля сильный ветер повалил 15-метровую ель на улицу Аджарскую, перекрыв проезд — спасатели тогда тоже быстро все убрали. В январе рейды мэрии выявили нарушения уборки снега на центральных улицах вроде Горького и Парковой, где предприниматели не расчищали тротуары вовремя. Евгений Моисеев тогда обратился к бизнесу: уборка — ваша обязанность, иначе штрафы.

Погода на Ставрополье и Кавминводах резко ухудшилась с 4 марта: синоптики предупреждали о снеге, дожде и холоде до +3°C 5 марта. Кисловодск, как курорт в предгорьях, страдает от таких капризов чаще других — национальный парк фиксирует похожие остановки аттракционов ежегодно. Городские службы усилили дежурства: 15 бригад коммунальщиков и 5 единиц спецтехники работают круглосуточно.

Станислав Маслаков