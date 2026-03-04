В Краснодаре утром в среду прозвучат сирены

Сегодня, 4 марта, в Краснодаре пройдет комплексная проверка системы оповещения населения. С 10:40 будут включены сирены и сиренно-речевые установки. Звук сигналов предназначен для предупреждения граждан об опасности и означает «Внимание всем!». Во время теста рекомендуется сохранять спокойствие, не поддаваться панике и находиться дома или на рабочем месте, передает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Параллельно по радио и телевидению будет транслироваться специальное сообщение, доступное на десяти цифровых каналах: Первый канал, «Россия 1», Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР и ТВЦ. Сообщение также будет звучать в эфире «Радио России».

Вячеслав Рыжков