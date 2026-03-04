В Ярославле выплату за заключение контракта продлят до конца года

В Ярославле меру социальной поддержки в виде дополнительной единовременной выплаты 400 тыс. руб. при заключении контракта на военную службу с Министерством обороны РФ продлят на срок с 31 марта по 31 декабря 2026 года. Проект решения внесла мэрия города в муниципалитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее мера поддержки действовала до конца марта. В пояснительной записке указано, что потребность в финансах по указанному решению составит на второй квартал 82,4 млн руб. Для реализации документа потребуется корректировка бюджета. 4 марта решение поддержали депутаты профильной комиссии муниципалитета.

Мера поддержки была введена в 2024 году и неоднократно продлевалась, увеличивалась и сумма выплаты.