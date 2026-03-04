Бастрыкин затребовал доклад по делу об аварийном доме в Гаврилов-Яме

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту повреждения крыши аварийного дома в Гаврилов-Яме. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.

Фото: Правительство Ярославской области

Дом на улице Комарова, 17, построен в 1950 году, в 2015 году признан аварийным, до сих пор не расселен полностью. 1 марта под тяжестью снега произошло повреждение стропил, что привело к проседанию кровли дома. После случившегося 11 жильцов покинули дом, двум семьям предоставили жилье из маневренного фонда.

Дело было возбуждено по статье о халатности. В прокуратуре поясняли, что причиной частичного обрушения стали бездействие должностных лиц и отсутствие должного управления домом.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Ярославской области Павла Бакухина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,— сообщили в центре.

Алла Чижова