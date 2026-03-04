В пользу пострадавших в ДТП петербуржцев взыскали 2,6 млн рублей

Четыре жителя Петербурга попали в аварию, возвращаясь из отпуска. АО «Крымэкоресурсы» обязали выплатить в их пользу 2,6 млн рублей за повреждение автомобиля и травмы петербуржцев, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В иске Андрей Славолюбов, Наталия и Ирина Серебряковы просили суд взыскать 1,5 млн рублей в качестве возмещения ущерба, убытков — 193 тыс. рублей и 1,6 млн рублей — в качестве компенсации морального вреда. Они посчитали, что авария по вине сотрудника АО «Крымэкоресурсы» испортила им отпуск.

Авария с участием автомобиля семьи и «КамАЗа» компании произошла 4 сентября. В результате потери управления грузовиком прицеп «Феникс» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной истцов. Петербуржцы, среди которых один был несовершеннолетним, получили различные травмы. В результате ДТП уничтожен автомобиль. Жителям Северной столицы пришлось потратить почти 200 тыс. рублей на перевозку семьи и машины.

Суд взыскал с АО «Крымэкоресурсы» в пользу истцов ущерб и убытки в сумме 1,7 млн рублей, компенсацию морального вреда в сумме 850 тыс. рублей, а также расходы по уплате госпошлины в размере 32,5 тыс. рублей.

Татьяна Титаева