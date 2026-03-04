Ставрополье стало лидером России по снижению долговых обязательств

Ставропольский край стал лидером среди российских территорий по сокращению долговых обязательств в 2025 году. Госдолг региона снизился на 51,6% по сравнению с предыдущим годом, сообщает рейтинговое агентство «Эксперт».

Значительное уменьшение долга связано с сокращением обязательств по облигационным займам на 50% и бюджетным кредитам на 51,9%, отмечается в исследовании.

В десятку территорий с наибольшим снижением долговых обязательств также вошли Карачаево-Черкесия (сокращение на 45,2%) и Кабардино-Балкария (на 31%).

При этом совокупный госдолг российских регионов продемонстрировал противоположную динамику — его объем увеличился на 10,6% и достиг 3,5 трлн рублей. Аналитики называют это максимальным размером регионального долга за 15 лет наблюдений.

Рост долговых обязательств зафиксирован в 38 субъектах федерации. Наибольший прирост показал Ямало-Ненецкий автономный округ, который годом ранее лидировал по снижению долга, — его обязательства выросли в 7,9 раза.

Валерий Климов