В аэропортах Кубани задерживаются 9 рейсов

В международных аэропортах Краснодарского края зафиксированы задержки вылета и прилета девяти рейсов, следует из данных онлайн-табло воздушных гаваней региона.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В аэропорту Краснодара задержан один рейс на вылет — в Тюмень, а также два на прилет — из Екатеринбурга и Тюмени. В аэропорту Сочи перенесено шесть рейсов: три на вылет — в Самару, Сургут и Москву, и три на прилет — из Екатеринбурга, Сургута и Шарм-эш-Шейха (Египет). Аэропорт Геленджика работает в штатном режиме.

Росавиация не вводила ограничений на работу воздушных гаваней региона, а текущие задержки связаны с поздним прибытием воздушных судов. Ранее на неделе, на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов, работа аэропортов временно приостанавливалась, тогда общее число задержанных рейсов превышало 150.

Вячеслав Рыжков