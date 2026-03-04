Кабардино-Балкария расширит площадь орошаемых земель на 7 тысяч га

Минсельхоз Кабардино-Балкарии планирует увеличить площади орошаемых земель на 7 тыс. гектаров, чтобы укрепить мелиорацию и поднять урожайность в регионе, сообщает пресс-служба главы администрации республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Аграрии республики активно закупают дождевальные машины благодаря федеральной поддержке, которая действует с 2021 года по госпрограмме эффективного использования сельхозземель. В 2025 году фермеры ввели в оборот 7300 гектаров орошаемых угодий — лидером стал Прохладненский район с 5200 гектарами, за ним последовали Лескенский (560 гектаров), Баксанский (460 гектаров), Майский (450 гектаров), Терский (360 гектаров), Чегемский (100 гектаров) и Урванский (40 гектаров).

Аграрии достигли этого результата за счет установки современных дождевальных машин и систем капельного орошения, которые повышают эффективность полива в условиях местного климата. На новых землях фермеры выращивают зерновые культуры, включая кукурузу, а также плодово-ягодные насаждения, что усиливает экспортный потенциал АПК республики. С 2019 по 2024 год в КБР ввели свыше 35,5 тыс. гектаров орошаемых земель в рамках программ мелиорации, а общий фонд условно орошаемых площадей превышает 129,8 тыс. гектаров, из которых поливом охвачены 80 тыс.

Федеральная программа, утвержденная в 2021 году, предусматривает субсидии на строительство и реконструкцию оросительных систем, что позволяет аграриям вовлекать неиспользуемые угодья в оборот. В республике с 2021 года фермеры установили десятки широкозахватных дождевальных машин — например, 41 штуку в первый год проекта, а закупки продолжаются при поддержке бюджета. В 2025 году работы завершили в семи ключевых районах.

Планы на 7 тыс. новых гектаров войдут в текущую госпрограмму и национальный проект «Международная кооперация и экспорт», где региональный компонент фокусируется на экспорте продукции АПК. Это повысит устойчивость сельхозпроизводства, обеспечит продовольственную безопасность и увеличит урожаи зерновых на 10–20 процентов, как показывают предыдущие годы. Аграрии уже подали заявки на субсидии. Новые орошения запустят в тех же районах, где успех 2025 года доказал эффективность подхода.

Станислав Маслаков