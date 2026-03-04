Экс-глава ярославского фонда капремонта вернулся в Коми

Бывший исполняющий обязанности ярославского фонда капремонта Александр Толмачев назначен генеральным директором фонда капремонта республики Коми. Об этом сообщает «КП-Коми».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексадр Толмачев

Фото: Ярославская областная дума Алексадр Толмачев

В ярославском фонде господин Толмачев работал в 2023–2024 годах, его сменил Александр Рябченков. Напомним, в Ярославле руководитель так и не был назначен директором, оставаясь в статусе и. о.

Исполняющим обязанности фонда республики Коми Александр Толмачев стал 29 января, а в марте его кандидатуру утвердила конкурсная комиссия. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019–2023 годах господин Толмачев также возглавлял фонд капремонта республики.

Антон Голицын