На Ставрополье определили подрядчика капремонта семи домов за 42 млн рублей

Ставропольский фонд капитального ремонта выбрал компанию «Атлант» подрядчиком для обновления семи многоквартирных домов в Благодарном и Новоселицком округе, сообщает пресс-служба фонда.

По итогам электронного аукциона фирма получила контракт на 42 млн руб.; специалисты отремонтируют шесть крыш и один фасад в двухэтажных зданиях 1970-х годов постройки. Эти кирпичные дома служили почти полвека благодаря простой конструкции, но сегодня герметичность кровли нарушилась, что увлажняет перекрытия, а фасады потеряли защиту, ускоряя износ кладки.

С начала 2026 года регион заключил десять таких контрактов на ремонт 92 конструктивных элементов: 62 крыши, пять фасадов, четыре фундамента плюс системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и водоотведения. Генеральный директор фонда Павел Корниенко подчеркивает: программа восстанавливает полные характеристики зданий, а не латалает дыры, что предотвращает аварии и экономит бюджет. Собираемость взносов в 2025 году достигла 93%, фонд провел 45 аукционов на 2 млрд руб. и профинансировал свыше 150 объектов.

Конкурс минимизирует ценовые риски, но качество зависит от технологий: ошибки в кровле выявляются не сразу, а исправление в старом фонде обходится дороже профилактики. В марте фонд уже разыграл похожие тендеры — «Стройцентр» возьмется за 19 домов за 52,7 млн руб. в Дивном, Светлограде и Ипатово. Ранее в Георгиевске определили исполнителя для 11 домов на 84,5 млн руб., а в Новопавловске и Ставрополе — для семи на 35,3 млн. Такие дома составляют основу жилфонда малых городов края, где износ достигает 80–90% из-за климата и устаревших норм.

Станислав Маслаков