В Дагестане арестована директор детсада с отравившимися угарным газом детьми
Решением Карабудахкентского районного суда под стражу заключена руководитель частного центра по уходу и присмотру за детьми в с. Параул, десять воспитанников которого отравились угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Дагестан.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фигурантка пробудет под арестом один месяц и девять дней.
Изначально в отношении руководителя детсада была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Однако прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде Дагестана.
Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», отравление детей угарным газом в частном детском салу в с. Параул произошло в начале февраля 2026 года. По данному факту возбуждено уголовное дело.