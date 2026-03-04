В Дагестане арестована директор детсада с отравившимися угарным газом детьми

Решением Карабудахкентского районного суда под стражу заключена руководитель частного центра по уходу и присмотру за детьми в с. Параул, десять воспитанников которого отравились угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигурантка пробудет под арестом один месяц и девять дней.

Изначально в отношении руководителя детсада была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Однако прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде Дагестана.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», отравление детей угарным газом в частном детском салу в с. Параул произошло в начале февраля 2026 года. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Наталья Белоштейн