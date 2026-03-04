Кубань стала самым популярным направлением для автопутешественников зимой

Краснодарский край возглавил рейтинг направлений для автопутешествий этой зимой, следует из аналитики «Авито Авто» и «Авито Путешествий», имеющейся в распоряжении ТАСС. По оценке экспертов, регион сохраняет привлекательность в холодный сезон благодаря сочетанию субтропического климата и развитой инфраструктуры горнолыжных курортов.

В то же время наибольшая доля туристов среди арендаторов автомобилей зафиксирована в Ставропольском крае и Мурманской области — 72 и 65% соответственно. В Краснодарском крае этот показатель составил 56%. В общем рейтинге по спросу Ставрополье и Мурманская область заняли третью и седьмую позиции соответственно. При этом Мурманская область также продемонстрировала наибольший рост бронирований загородного жилья в годовом выражении — на 33%.

В первую десятку регионов по спросу на аренду автомобилей также вошли Дагестан, Новосибирская область и Татарстан, где доля туристов среди арендаторов составила 39%, 39% и 26% соответственно.

Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область показали относительно невысокую долю туристов среди пользователей аренды — по 27%. Однако по общему объему спроса эти агломерации заняли второе и четвертое места зимнего рейтинга соответственно.

По данным платформы, в сегменте автопутешествий наибольшей популярностью пользовались автомобили экономкласса, включая Hyundai Solaris, Lada Granta, Volkswagen Polo, Kia Rio, Toyota Camry, Renault Logan, Lada Largus, Skoda Rapid, Haval Jolion и Renault Duster.

