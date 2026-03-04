На Северном Кавказе первое место по доле в автопарке заняла Lada

По данным на 1 января 2026 года, на первом месте по доле в автопарке в регионах Северного Кавказа оказались автомобили бренда Lada. Они заняли 50,7% парка (1,3 млн машин). Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные пресс-службы агентства «Автостат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На второй строчке оказались автомобили бренда Toyota (151,7 тыс. машин и доля в 6%). Третье место занимают машины бренда Hyundai (149,7 тыс. авто и доля в 5,9%).

Четвертое место среди самых популярных автомобильных марок в СКФО занимает Kia. В автопарке округа насчитывается 102,3 тыс. машин этой марки, что составляет 4,1%. Ford, Mercedes-Benz и Volkswagen имеют по 2,9% в общем автопарке. Chevrolet занимает 2,2%, а Nissan — 2%. Замыкает топ-10 BMW с долей в 1,9%.

К началу 2026 года в регионах СКФО всего было зарегистрировано 2,5 млн автомобилей.

Наталья Белоштейн