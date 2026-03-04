В Кисловодске без отопления остались 25 домов

По причине остановки котельной по ул. Замковой, 72 в Кисловодске без отопления и горячей воды остались 25 домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Евгений Моисеев.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Перебои с подачей тепла возможны в домах по улицам Белинского, 11, 14, 34, Жмакина, 56, 58, Замковой, 68, ул. Красивой, 1, 3, 7, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 32, 34, 36, 45, Челюскинцев, 5 «Б», 5, 3, 16, 16 «А», 34.

Время устранения неполадки не уточняется.

Наталья Белоштейн