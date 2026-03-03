Главные новости за 3 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Конкурсный управляющий Алексей Плетинский выставил на продажу с аукционного торга бывшую молочную ферму «Ударник». Реализовать имущественный комплекс со зданиями, оборудованием и двумя участками земли в деревне Сосницы, что в Ленобласти, намерены за 114 млн рублей.

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела об исчезновении 17-летнего подростка в Янино-1. По версии следствия, последний раз его зафиксировали камеры на станции метро «Ладожская» утром 2 марта, подросток мог уйти из дома под влиянием мошенников.

В Ленобласти в ДТП с такси и рейсовым автобусом пострадали 12 человек, в том числе 17-летний подросток, находившийся в автобусе. У водителя такси выявили тяжелые травмы.

Слушание по делу об экстрадиции археолога Эрмитажа Александра Бутягина на Украину назначили на 18 марта. Окружной суд Варшавы продлил арест ученого до 1 июня. Подробнее о процессе — в материале «Экспедиция откладывается».

Проект планировки «Лахта-центр 2» и «Лахта-центр 3» направили на антикоррупционную экспертизу. В ППТ максимальная высота башен указана 710 м и 570 м, срок проектирования — 2026 год, строительства — 2033 год. Подробнее о перспективах возведения небоскребов — в материале «Башням готовят почву».

Акция на крыше здания Роскомнадзора обернулась для петербуржца пятью сутками административного ареста. Суд установил, что 11 декабря 2025 года он участвовал в несогласованном мероприятии и закрепил на карнизе баннер с надписью: «Роскомнадзор запрети этот баннер».

В Петербурге корректируют планировку более 240 га под туристический кластер в Горской. Инвестиции в проект «Санкт-Петербург Марина» оцениваются примерно в 210 млрд рублей, ожидаемый турпоток — до 1,3 млн человек в год, завершение намечено к 2030 году.

ВСЗ привлечет 35,8 млрд рублей за счет допэмиссии. Верфь разместит 2,8 млн обыкновенных акций по цене 12 663 рубля за бумагу, средства планируют направить на погашение долгов.

Суд признал организацию-иноагента «Выход» экстремистским объединением и запретил ее деятельность в России. Дело рассматривали в закрытом режиме (международное общественное движение ЛГБТ признано Верховным судом экстремистским и запрещено в России).

Суд в Петербурге приостановил дело в отношении гендиректора «ЦКС» Анатолия Гончарова, обвиняемого в хищении 47,9 млн рублей при строительстве коттеджей. Фигурант заключил контракт с Минобороны и решил отправиться на СВО, арест на имущество его супруги сохранен.