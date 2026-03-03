Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
С начала года из-за плохой работы коммунальщиков пострадали 4 тысячи воронежцев

С начала 2026 года в Воронеже на дорогах и тротуарах травмировано свыше 4 тыс. человек, в том числе из-за ненадлежащей работы коммунальных служб. На это указали в прокуратуре Воронежской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, в ходе проверок выявлено 500 нарушений при содержании автодорог зимой. Несмотря на проводимые коммунальщиками работы, нормативные сроки ликвидации наледи и снежного покрова «зачастую не соблюдались».

С ноября 2025 года по настоящее время прокуратурой региона внесено 400 представлений об устранении нарушений.

Среди недобросовестных указаны УК «Центр плюс», ООО УК «Жилдомсервис», ООО УК «Стабильность», ООО «Современный уровень», ООО УК «Родник», ООО «АВА-кров». Кроме того, из-за ненадлежащей уборки от снега и наледи общественных пространств — парков, скверов, Петровской набережной и других территорий — возбуждены семь административных дел в отношении МБУ «Зеленхоз» и его должностных лиц.

Всего к дисциплинарной ответственности привлечено 191 лицо, к административной — 17 (по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ — за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения, штраф для должностных лиц от 20 тыс. до 30 тыс. руб., юрлиц — от 200 тыс. до 300 тыс. руб.).

Ранее региональное министерство здравоохранения сообщало, что с 12 января по 18 февраля этого года в Воронежской области из-за гололеда травмы получили 4,5 тыс. жителей. Значительная часть — в областном центре.

Анна Швечикова

Как улицы Воронежа превратились в каток из-за непогоды

Воронежец освобождает колеса машины, вмерзшей в лед в одном из дворов

Воронежец освобождает колеса машины, вмерзшей в лед в одном из дворов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Трактор коммунальных служб расчищает обледеневшую придомовую территорию в одном из дворов Воронежа

Трактор коммунальных служб расчищает обледеневшую придомовую территорию в одном из дворов Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Автомобили объезжают кучи грязного снега по покрытой льдом и ямами дороге в Воронеже

Автомобили объезжают кучи грязного снега по покрытой льдом и ямами дороге в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Жительница Воронежа переходит обледеневший участок дороги

Жительница Воронежа переходит обледеневший участок дороги

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Полностью покрытая нечищенным льдом парковка и территория у крытого рынка «Воронежский»

Полностью покрытая нечищенным льдом парковка и территория у крытого рынка «Воронежский»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожилые люди вынуждены передвигаться по обледеневшему тротуару в Воронеже, цепляясь за ограждение

Пожилые люди вынуждены передвигаться по обледеневшему тротуару в Воронеже, цепляясь за ограждение

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Воронежанка ждет автобуса на покрытой льдом остановке общественного транспорта

Воронежанка ждет автобуса на покрытой льдом остановке общественного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожилая женщина с пакетами идет по заледеневшей дворовой дороге в Воронеже

Пожилая женщина с пакетами идет по заледеневшей дворовой дороге в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После того, как оттепль за сутки сменилась резким похолоданием, припаркованные в лужах автомобили оказались скованными льдом. Некоторым водителям пришлось бросить их до следующего потепления

После того, как оттепль за сутки сменилась резким похолоданием, припаркованные в лужах автомобили оказались скованными льдом. Некоторым водителям пришлось бросить их до следующего потепления

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Жители Воронежа осторожно передвигаются по обледеневшим кучам снега, на месте которых когда-то был тротуар

Жители Воронежа осторожно передвигаются по обледеневшим кучам снега, на месте которых когда-то был тротуар

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Воронежец с ногой в гипсе

Воронежец с ногой в гипсе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Пожилой воронежец вооружился палками для скандинавской хотьбы, чтобы пересечь обледеневший двор в спальном районе

Пожилой воронежец вооружился палками для скандинавской хотьбы, чтобы пересечь обледеневший двор в спальном районе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Жительница Воронежа переходит посыпанную песком дорогу в спальном районе города

Жительница Воронежа переходит посыпанную песком дорогу в спальном районе города

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Воронежец идет посередине глубокой ледяной колеи

Воронежец идет посередине глубокой ледяной колеи

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Лед в одном из дворов Воронежа

Лед в одном из дворов Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Воронежец с травмированной нижней конечностью

Воронежец с травмированной нижней конечностью

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Знак «Осторожно, скользко», предупреждающий горожан об окружающем гололеде

Знак «Осторожно, скользко», предупреждающий горожан об окружающем гололеде

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

