С начала года из-за плохой работы коммунальщиков пострадали 4 тысячи воронежцев

С начала 2026 года в Воронеже на дорогах и тротуарах травмировано свыше 4 тыс. человек, в том числе из-за ненадлежащей работы коммунальных служб. На это указали в прокуратуре Воронежской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, в ходе проверок выявлено 500 нарушений при содержании автодорог зимой. Несмотря на проводимые коммунальщиками работы, нормативные сроки ликвидации наледи и снежного покрова «зачастую не соблюдались».

С ноября 2025 года по настоящее время прокуратурой региона внесено 400 представлений об устранении нарушений.

Среди недобросовестных указаны УК «Центр плюс», ООО УК «Жилдомсервис», ООО УК «Стабильность», ООО «Современный уровень», ООО УК «Родник», ООО «АВА-кров». Кроме того, из-за ненадлежащей уборки от снега и наледи общественных пространств — парков, скверов, Петровской набережной и других территорий — возбуждены семь административных дел в отношении МБУ «Зеленхоз» и его должностных лиц.

Всего к дисциплинарной ответственности привлечено 191 лицо, к административной — 17 (по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ — за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения, штраф для должностных лиц от 20 тыс. до 30 тыс. руб., юрлиц — от 200 тыс. до 300 тыс. руб.).

Ранее региональное министерство здравоохранения сообщало, что с 12 января по 18 февраля этого года в Воронежской области из-за гололеда травмы получили 4,5 тыс. жителей. Значительная часть — в областном центре.

Анна Швечикова