Главные новости за 3 марта. Новороссийск

При атаке ВСУ по Новороссийску с 1 на 2 марта пострадали более 100 домов, об этом сообщил мэр Андрей Кравченко.

Под Геленджиком потушили лесной пожар на площади 2 га.

В Геленджике назначили главного архитектора — им стала Наталья Мальцева.

Участника СВО осудили за махинации при оформлении на службу по контракту. Ему назначили наказание в виде штрафа.

В результате атаки БПЛА в Новороссийске почти полностью сгорели три частных дома в Восточном районе.

Жители Новороссийска смогут задать вопрос мэру Андрею Кравченко и его заместителям на «горячей линии» 4 марта.