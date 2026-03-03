Главные новости за 3 марта. Новороссийск
При атаке ВСУ по Новороссийску с 1 на 2 марта пострадали более 100 домов, об этом сообщил мэр Андрей Кравченко.
Под Геленджиком потушили лесной пожар на площади 2 га.
В Геленджике назначили главного архитектора — им стала Наталья Мальцева.
Участника СВО осудили за махинации при оформлении на службу по контракту. Ему назначили наказание в виде штрафа.
В результате атаки БПЛА в Новороссийске почти полностью сгорели три частных дома в Восточном районе.
Жители Новороссийска смогут задать вопрос мэру Андрею Кравченко и его заместителям на «горячей линии» 4 марта.