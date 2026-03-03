Главные новости за 3 марта. Кавказ

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Дагестана Саид-Апенди Алиаджиеву, которого обвиняли по ч. 1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), чч. 1 и 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), ч. 1 ст. 208 (создание вооруженного формирования) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Следователи СК РФ по Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело против начальника отдела строительного надзора и грузоподъемных механизмов Ростехнадзора в республике. Они вменяют ему ч. 3 ст. 293 УК РФ — халатность, которая по неосторожности привела к гибели двух и более человек.

Прокуратура Ставропольского края выявила у бывшего замглавы администрации Ставрополя Дениса Кравченко имущество стоимостью около 20 млн руб., которое он приобрел на муниципальной службе. Прокурор края Юрий Немкин настоял на конфискации трех квартир, трех иномарок, гаража и машино-места, поскольку чиновник не подтвердил законность этих покупок.

Карачаево-Черкесия заняла третье место в топ-10 регионов России, получила 10% от общего числа бронирований и показала рост на 6% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена за ночь в местных гостиницах достигла 13,4 тыс. руб., что выше, чем на многих конкурентах.

Автозавод ГАЗ взыскал со ставропольского предпринимателя Станислава Атамалова 840 тыс. руб. за незаконное размещение товарных знаков компании на сувенирной продукции. Решение в пользу правообладателя принял Арбитражный суд Ставрополья. Впоследствии его поддержали Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд и Суд по интеллектуальному праву, куда обращался ответчик.

Проект строительства детской школы искусств на 200 мест в Каспийске (Дагестан) получил положительное заключение. Многопрофильное учебное заведение откроют в микрорайоне Кемпинг. В школе оборудуют выставочный и репетиционный залы, аудитории для инструментальных, вокальных и хоровых занятий, кабинеты рисунка, живописи, скульптуры и графического дизайна.