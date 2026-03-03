В Ярославском округе снег с крыши сошел на машину с ребенком внутри
В Ярославском округе прокуратура начала проверку по факту схода наледи и снега с крыши дома в поселке Карачиха на автомобиль, в салоне которого находился маленький ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.
После схода снега
Фото: соцсети
Ранее в соцсетях появилась публикация жительницы поселка. Она сообщила, что инцидент произошел на улице Сиреневой. В автомобиле находился ее полугодовалый ребенок. В момент схода снега супруг автора публикации грузил вещи в багажник автомобиля. После происшествия он забрал ребенка из автомобиля.
В прокуратуре сообщили, что управление многоквартирным домом осуществляет ООО «Ярославское районное управление «ЖКХ». В ходе проверки ведомство оценит действия управляющей организации, в том числе проверит, чистилась ли крыша своевременно от снега.
«По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования»,— сообщили в прокуратуре.