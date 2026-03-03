На АЭС «Бушер» в Иране нет сотрудников Нововоронежской АЭС

Прикомандированных специалистов с Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) нет на АЭС «Бушер» в Иране, где были приостановлены строительные работы и началась эвакуация членов семей сотрудников. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил заместитель директора НВ АЭС по кадрам Олег Уразов. «Работников НВ АЭС там нет»,— сказал он.

Ранее сегодня гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что на АЭС «Бушер» остановлены строительные работы. Из Ирана эвакуировали детей сотрудников и 94 человека из числа «избыточного персонала». При улучшении обстановки госкорпорация намерена вывезти еще до 200 российских специалистов.

Однако проект в Бушере останется в числе ключевых для «Росатома» и российские специалисты продолжат работу на объекте. «Мы понимаем свою ответственность перед иранским народом, перед правительством Ирана за реализацию объекта "Бушер", второго и третьего блоков, за работу первого блока», — заявил господин Лихачев (цитата по «РИА Новости»).

Город Бушер, где расположена станция, попал под удар после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля.

