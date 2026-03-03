Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Производитель реагента «Бионорд» назвал необоснованной критику со стороны Смольного

Уральский завод противогололедных материалов, производящий реагент «Бионорд», назвал необоснованной критику своей продукции со стороны правительства Санкт-Петербурга, пишут «Ведомости Северо-Запад». Как уточнили в пресс-службе завода, власти поспешно делают вывод об экономической и технологической целесообразности, хотя на долю «Бионорда», который применялся на тротуарах в центре Петербурга, приходится лишь 1% всех средств против гололеда в регионе.

По словам производителя, в последние годы город закупает в основном техническую соль для борьбы со льдом на дорогах. В то же время доля закупок реагента уральского завода составляет около 1% от общего объема применяемых в городе средств. Объективно оценить эффективность реагента при таких небольших объемах в масштабах мегаполиса невозможно, настаивают в пресс-службе производителя.

При этом представители завода говорят о неправильном использовании их реагентов коммунальными службами. Их, считают в компании, применяют в температурных условиях, для которых реагент не предназначен. Кроме того, его распределяют с расходом выше нормативного в шесть раз.

О неэффективности «Бионорда» сообщил зампред комитета по благоустройству Николай Пришлецов. В ответе на запрос депутата Законодательного собрания Наталии Астаховой он отметил, что применение этого конкретного реагента «показало экономическую нецелесообразность». По его словам, заявленного технологического эффекта «Бионорд» не показал, а высокий расход реагента при «высокой стоимости» для города невыгоден. Господин Пришлецов также настаивает на том, что, кроме технической соли и «Бионорда», в городе не применялось никаких средств для зимней уборки дорог.

По состоянию на 27 февраля 2026 года, в Петербурге распределено 88,3 тыс. тонн чистой соли, 77,48 тыс. тонн пескосоляной смеси с содержанием соли 50%, 7,78 тыс. тонн смеси с 10-процентным содержанием соли, а также 9,93 тыс. кубометров солевого раствора. В Смольном настаивают на том, что применение соли не наносит вреда городской экологии.

Полина Пучкова

