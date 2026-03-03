ВСЗ привлечет 35 млрд рублей за счет допэмиссии

Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций ПАО «Выборгский судостроительный завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), следует из сообщении предприятия.

Верфь разместит 2,8 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля по закрытой подписке. Исходя из объявленной цены размещения — 12663 рубля за акцию, при полном выкупе завод сможет привлечь 35,8 млрд рублей. По информации «Ъ Северо-Запад», средства будут направлены на погашение долгов и заемов предприятия.

По данным на январь 2026 года, уставный капитал ВСЗ составляет 1,44 млн рублей и разделен на 2,83 млн обыкновенных и 51,8 тыс. привилегированных акций. Прежнюю допэмиссию в пользу ОСК верфь объявляла в 2022 году.

В 2024 году завод впервые за девять лет показал улучшение финансового состояния, получив 783,6 млн рублей чистой прибыли против 685,8 млн рублей чистого убытка годом ранее. Выручка предприятия год увеличилась на 34,7%, до 16,3 млрд рублей.

Владимир Колодчук