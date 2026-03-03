Три жилых дома сгорели при атаке БПЛА в Новороссийске

В результате атаки ВСУ по Новороссийску, произошедшей с 1 на 2 марта, в Восточном районе почти полностью сгорели три частных дома. Об этом заявил глава города Андрей Кравченко. По словам мэра Новороссийска, повреждения зафиксированы в 76 частных домовладениях и 38 многоквартирных домах.

Фото: max.ru / kravchenko_glava_nvrsk

После массированного налета БПЛА в Новороссийске начал функционировать оперативный штаб по ликвидации последствий. Андрей Кравченко сообщил, что сложная ситуация по характеру повреждений наблюдается не только в Восточном районе, но и в Мысхако. Собственникам пострадавшего жилья пообещали оказать всевозможное содействие и помочь в восстановлении сгоревших документов.

Мэр Новороссийска подчеркнул, что для поиска наиболее оперативных вариантов восстановления имущества местные власти могут привлечь строительные компании и представителей бизнеса. Предприниматели помогали в восстановлении поврежденных объектов инфраструктуры и после прошлых атак ВСУ по городу-герою.

Согласно актуальным данным, в 38 многоквартирных домах оказались повреждены 109 квартир. Наибольшее количество ущерба установлено в Южном внутригородском районе, там продолжатся поквартирные обходы. Городские службы, представители управляющих компаний и волонтеры завершают расчистку территорий после атаки беспилотников.

Районные администрации осуществляют сбор документов для предоставления пострадавшим материальной помощи. Андрей Кравченко напомнил, что размер единовременной выплаты на каждого пострадавшего составляет 15,6 тыс. руб. Компенсация за частичную потерю имущества первой необходимости оценивается в 78,3 тыс. руб., за полную утрату сумма выплаты составляет 156,7 тыс. руб.

София Моисеенко