В Ставрополе с 9 марта восстановят движение автобусов по двум маршрутам

На карте маршрутов общественного транспорта Ставрополя появятся два новых направления — с 9 марта выйдут в рейс автобусы по маршрутам №5 и №12. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

Пятый маршрут пройдет от улицы Герцена до Кожевенного проезда. По нему будут курсировать 12 автобусов с интервалом в 13-20 минут, а в выходные дни – 30-49 минут.

Автобус №12 поедет от садоводческого товарищества «Аграрник» до улицы Коломийцева. Всего на линии будет 10 автобусов. Прибытие каждого придется ждать 15-20 минут, а в субботу и воскресенье - 20-35 минут.

Валерий Климов