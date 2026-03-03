Мощность компостного комплекса в Предгорном округе Ставрополья удвоилась

Правительство Ставропольского края завершило модернизацию комплекса по компостированию твердых коммунальных отходов (ТКО) в Предгорном округе, сообщили в региональном МинЖКХ.

Теперь объект перерабатывает до 80 тыс. тонн разлагаемого мусора в год — вдвое больше прежних 41,5 тыс. тонн. Региональные власти реализовали проект в рамках нацпроекта «Экология» (ныне «Экологическое благополучие») и регпроекта «Экономика замкнутого цикла».

Министр ЖКХ Александр Рябикин отметил, что обновление снизит долю отходов на свалках и ускорит достижение национальных целей к 2030 году: 100% сортировки ТКО, захоронение не выше 50% и возврат в оборот минимум 25% вторсырья. В 2025 году край уже перевыполнил план — направили на сортировку 97,9% ТКО (против 90%) и утилизировали 28,5% (против 15%). Общий объем переработки составил 205,5 тыс. тонн — почти в 30 раз больше, чем семь лет назад (1%).

Комплекс после сортировки превращает органику в техногрунт для рекультивации полигонов, карьеров и озеленения. С начала мусорной реформы в 2018 году край построил три полигона ТКО, восемь сортировочных линий мощностью 1,1 млн тонн в год и четыре утилизационных объекта на 205 тыс. тонн. Всего 12 линий сортировки обрабатывают более 1,6 млн тонн ежегодно при образовании 600 тыс. тонн ТКО жителями. В Предгорье компостирование работает чуть больше года, но уже вернуло в оборот тысячу тонн грунта.

По словам Александра Рябикина, Ставрополье наращивает мощности: в 2025-м открыли 11-й сортировочный комплекс на 149 тыс. тонн в Светлограде с ручной и автоматической сортировкой. В 2026–2027 годах закупят новые мусоровозы, особенно для КМВ и востока края, как поручил губернатор. Регион опережает федеральные планы, внедряя замкнутый цикл и снижая нагрузку на полигоны.

Станислав Маслаков