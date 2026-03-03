Курская корпорация развития взыскала с ивановского подрядчика 457 млн рублей

Арбитражный суд Курской области полностью удовлетворил иск корпорации развития региона к ивановскому ООО «Энерго Рессурс» на 448,7 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел. Компания известна тем, что, в числе прочих, фигурирует в деле о хищениях при возведении курских фортификаций, в рамках которого ущерб составил более 4 млрд руб.

Сумма требований, удовлетворенных судом,— 457,3 млн руб. Их суть не раскрывается, дело рассматривалось в закрытом режиме. В марте 2025 года арбитраж отказал «Энерго Рессурсу» в удовлетворении трех исков к корпорации развития на общую сумму 154,6 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Энерго Рессурс» зарегистрировано в Иваново в 2019 году. Основной вид деятельности — обеспечение работоспособности котельных. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеет и руководит компанией Денис Федоров. Выручка общества в 2023 году составила 225 млн руб., чистая прибыль — 7 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрывались. АО «Корпорация развития Курской области» зарегистрировано в Курске в 2012 году. Основной вид деятельности — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал — 123 млн руб. Учредители не указаны, до 2021 года им являлось министерство имущества Курской области. Выручка корпорации в 2024 году составила 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млн руб. Врио гендиректора — Дмитрий Алтухов.

В августе 2025-го на тот момент врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что АО «Корпорация развития Курской области» ликвидируют. Тогда власти хотели создать новую структуру, которая возьмет на себя функции сопровождения инвесторов — изначальный профиль скандально известной корпорации.

В конце 2024 года МВД России по Курской области задержало бывшего гендиректора корпорации развития Владимира Лукина, его заместителя Игоря Грабина и сотрудника Дмитрия Спиридонова. Их обвинили в злоупотреблениях при строительстве линии обороны на границе с Украиной, в феврале этого года они получили 24 года лишения свободы на троих по статье о растрате. Также были наказаны предприниматели, исполнявшие госконтракты.

В начале февраля в Ленинский райсуд Курска поступило дело бывшего губернатора региона Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова в . Их обвиняют в получении взяток на сумму 20 млн руб., в том числе от участников работ на границе. Известно, что господин Смирнов заключил досудебное соглашение со следствием.

Анна Швечикова